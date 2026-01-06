В доме, который пострадал от взрыва газа в Первоуральске, сдвинуты перекрытия

В Первоуральске специалисты завершили осмотр дома, в котором 4 января произошел взрыв бытового газа. Напомним, ЧП случилось в четырехэтажном дома на улице Ильича, после чего загорелись три квартиры. Из-за взрыва пострадали три человека, двое из них направлены на амбулаторное лечение, еще один госпитализирован в ГАУЗ СО «ГБ г. Первоуральск».