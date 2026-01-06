В доме, который пострадал от взрыва газа в Первоуральске, сдвинуты перекрытия

В Первоуральске специалисты завершили осмотр дома, в котором 4 января произошел взрыв бытового газа. Напомним, ЧП случилось в четырехэтажном дома на улице Ильича, после чего загорелись три квартиры. Из-за взрыва пострадали три человека, двое из них направлены на амбулаторное лечение, еще один госпитализирован в ГАУЗ СО «ГБ г. Первоуральск».
Предварительная причина — неисправность газового оборудования, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Были повреждены оконные блоки в одной из квартир, обнаружены трещины на фасадной части дома и сдвиг плит перекрытия на втором и третьем этажах.
— 5 января выполнено обследование строительных конструкций жилого дома специалистами Архитектурно-строительного центра ФГАОУ ВО «Уральский Федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина» по итогам осмотра угрозы обрушения дома нет, установлены три опоры межэтажного перекрытия, на 12 января спланировано проведение экспертизы, — сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Жители первого подъезда, 17 человек, в том числе два ребенка, эвакуированы из здания. Четыре из них размещены в маневренном фонде МО Первоуральск, еще 12 человек у родственников и знакомых. Всесторонняя помощь пострадавшему населению продолжает оказываться. Жильцы второго и третьего подъезда вернулись в свои квартиры, заключили спасатели.