В небе над Башкирией сбили 6 вражеских беспилотников

Как сообщили в Министерстве обороны России, в период с 23:00 5 января до 07:00 6 января (по московскому времени) в небе над Башкирией были сбиты 6 БПЛА. В официальном заявлении ведомства сообщается, что вражеские беспилотники были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО.
Ранее, около 5 часов утра 6 января в аэропорту Уфы были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как пояснили в Росавиации, делается это для обеспечения безопасности полетов. О снятии ограничений сообщат отдельно.
