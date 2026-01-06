В аварии под Воронежем погиб 17-летний парень

В Богучарском районе Воронежской области днем 5 января на перекрестке столкнулись «ВАЗ-2106» («шестерка») и грузовик «Камаз». Авария привела к трагедии — на месте погиб 17-летний парень, который находился за рулем легковушки. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры ночью 5 января.
По предварительной информации ведомства, около 15:20 часов подросток выезжал со второстепенной дороги и не пропустил ехавший по главной трассе грузовик. Трое пассажиров легкового автомобиля получили травмы, ими занимаются врачи.
Полиция проводит проверку, чтобы выяснить все детали аварии. Прокуратура района держит это на контроле.
В прокуратуре также уточнили, что выяснят, как велась профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в районе. Если найдут упущения в работе ответственных служб, будут приняты строгие меры.