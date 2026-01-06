Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Липецкой области после падения БПЛА загорелся промышленный объект

В Липецкой области в результате падения беспилотника на территории промышленного объекта в Усманском округе возник пожар. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Источник: Соцсети

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты оперативных служб.

Липецкая область ранее неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Так, в ночь на 5 января после падения БПЛА пожар возник в промышленной зоне города Елец.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше