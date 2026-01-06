В Липецкой области после падения БПЛА загорелся промышленный объект

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты оперативных служб.
Липецкая область ранее неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Так, в ночь на 5 января после падения БПЛА пожар возник в промышленной зоне города Елец.
