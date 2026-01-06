Reuters: при наводнении в Индонезии погибли 14 человек

Напомним, в декабре на севере американского штата Калифорния произошло масштабное наводнение из-за непрекращающихся ливней. Сообщалось о как минимум одном погибшем. Он застрял в затопленном автомобиле и подал сигнал о помощи. Полицейские вытащили мужчину из воды, но спасти его не удалось. Всего под удар стихии попали районы, в которых проживают 30 миллионов человек. Также в декабре наводнение обрушилось на штат Вашингтон, где вводился режим чрезвычайной ситуации.