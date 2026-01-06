Reuters: при наводнении в Индонезии погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек стали жертвами наводнения в индонезийской провинции Северный Сулавеси, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии.
Ещё не менее четверых местных жителей пропали без вести. Губернатор провинции Юлиус Сельванус уточнил, что природная стихия разрушила несколько сотен жилых домов и административных зданий.
Ливень, вызвавший наводнение, начался на острове Сиау утром 5 января. После подъёма уровня воды власти эвакуировали более 400 человек в местные школы и церкви. Для поиска пропавших организована спасательная операция.
Экстренные службы обращают внимание, что основные дороги в районах, пострадавших от наводнения, завалены камнями, мусором и грязью. Для расчистки путей была задействована спецтехника.
Напомним, в декабре на севере американского штата Калифорния произошло масштабное наводнение из-за непрекращающихся ливней. Сообщалось о как минимум одном погибшем. Он застрял в затопленном автомобиле и подал сигнал о помощи. Полицейские вытащили мужчину из воды, но спасти его не удалось. Всего под удар стихии попали районы, в которых проживают 30 миллионов человек. Также в декабре наводнение обрушилось на штат Вашингтон, где вводился режим чрезвычайной ситуации.