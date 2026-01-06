Ричмонд
Аэропорт Казани возобновил работу после временных ограничений

Международный аэропорт Казани снял все введённые ранее оперативные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Временные ограничения были введены администрацией аэропорта для обеспечения безусловной безопасности полётов в соответствии с требованиями авиационных правил.

«Аэропорт Казань. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В настоящее время работа воздушной гавани полностью восстановлена, все рейсы выполняются по расписанию. В период действия ограничений три воздушных судна были направлены на запасные аэродромы. Совместные действия экипажей, авиадиспетчеров и наземных служб позволили в полностью соблюсти все необходимые меры безопасности, которые остаются абсолютным приоритетом.

Ранее поступала информация, что за прошедшие сутки силами российской ПВО было перехвачено и уничтожено 129 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Наиболее интенсивные атаки пришлись на Брянскую область, где сбили 29 дронов, и Белгородскую область, где уничтожили 15 БПЛА.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

