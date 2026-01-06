Стали известны подробности смертельного ДТП под Нижним Тагилом

Авария произошла 5 января около 14:30 на 129-м километре трассы вблизи Нижнего Тагила. По данным полиции, 67-летний житель Нижнего Тагила за рулем Lada, двигаясь в сторону Серова, выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 35-летнего екатеринбуржца. В результате пассажирка Lada, 74-летняя женщина, скончалась на месте от полученных травм. Водитель иномарки получил повреждения, ему была оказана медицинская помощь. Оба водителя были трезвы. Установлено, что водитель Lada имеет 49-летний стаж вождения и ранее не привлекался, а водитель Hyundai — 7-летний стаж и 4 административных нарушения. В адрес дорожной подрядной организации направлено предписание об устранении нарушений содержания дороги. По факту ДТП проводится расследование.