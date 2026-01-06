Бастрыкину доложат о ходе расследования драки с поножовщиной в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался дракой с поножовщиной в Екатеринбурге. Он потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.
Напомним, массовая драка между иностранцами завязалась на складке одного из популярных маркетплейсов, который расположен на улице Черняховского. Во время потасовки одного из участников ранили ножом, сейчас он в больнице и его состояние стабильное, сообщали ранее в региональном СК.
После инцидента следователи возбудили уголовное дело по покушению на убийство — ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.
— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Как сообщали ранее «КП-Екатеринбург» в пресс-службе маркетплейса, инцидент произошел за пределами сортировочного центра. Администрация вызвала скорую помощь и полицию, а также оказала первую медицинскую помощь пострадавшему.