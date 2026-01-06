После смертельного ДТП в Прикамье возбуждено уголовное дело

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 5 января 2026 года. На автодороге столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли три человека, среди них — девочка пяти лет. Ещё пять человек, включая троих детей, получили травмы разной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.