После смертельного ДТП в Прикамье возбуждено уголовное дело

Сейчас следователи выясняют причины случившегося.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае следственные органы возбудили уголовное дело по факту серьезной аварии на трассе Пермь — Березники, в которой погибли люди. Расследование ведет следователь следственного отдела СК по городу Добрянка.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 5 января 2026 года. На автодороге столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли три человека, среди них — девочка пяти лет. Ещё пять человек, включая троих детей, получили травмы разной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности гибель трех человек.

Сейчас следователи осматривают место аварии, выясняют причины случившегося и назначают необходимые экспертизы. Расследование продолжается.