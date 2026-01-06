Евпаториец познакомился на сайте с девушкой и заплатил за это 2 миллиона

По данным полиции, в конце декабря пострадавший обратился в правоохранительные органы с заявлением о дистанционном мошенничестве. Стало известно, что мужчина в интернете познакомился с девушкой. После продолжительного общения она предложила ему подзаработать денег, а именно: вложить их на указанные счета. Так, за несколько переводов евпаториец лишился более 2 миллионов.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ “Мошенничество в крупном размере”. Проводятся следственные действия, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления», — уточнили в МВД.
Ранее сообщалось, что в Крыму 23-летний курьер мошенников похитил у пенсионерок 850 тысяч рублей и стал фигурантом двух уголовных дела.