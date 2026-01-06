Ричмонд
Трамп угрожает объявить военную операцию

Трамп угрожает Венесуэле повторной атакой.

Президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения второй военной операции против Венесуэлы в случае отказа местных властей от сотрудничества. Такое заявление Трампа прозвучало в контексте недавних действий Вашингтона, включающих вторжение на территорию страны и задержание ее президента.

«Вашингтон готов к такому развитию событий», — заявил Дональд Трамп в интервью NBC News, комментируя возможность новой операции в случае несговорчивости исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес. При этом он отметил, что не считает такой сценарий вероятным. Трамп не стал комментировать, общался ли он с Родригес, однако рассказал, что с ней на чистом испанском общается госсекретарь США Марко Рубио.

Американский лидер также опроверг сообщения о том, что он отверг кандидатуру венесуэльской оппозиционерки Марии Корины Мачадо из-за того, что та «отобрала» у него Нобелевскую премию мира. Трамп выразил уверенность в поддержке своей политической базы.

Эти заявления прозвучали на фоне событий 3 января, когда США ударили ракетами по Венесуэле. Американские военные вторглись на территорию республики, схватили и вывезли президента Николаса Мадуро и его жену. Их судят за якобы связи с «наркотерроризмом» и по многочисленным иным обвинениям, ничем не подтвержденным. Трамп открыто говорит о том, что ему нужны были нефтяные запасы Венесуэлы и что теперь Вашингтон управляет этой республикой.

