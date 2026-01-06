Трамп угрожает объявить военную операцию

Эти заявления прозвучали на фоне событий 3 января, когда США ударили ракетами по Венесуэле. Американские военные вторглись на территорию республики, схватили и вывезли президента Николаса Мадуро и его жену. Их судят за якобы связи с «наркотерроризмом» и по многочисленным иным обвинениям, ничем не подтвержденным. Трамп открыто говорит о том, что ему нужны были нефтяные запасы Венесуэлы и что теперь Вашингтон управляет этой республикой.