В ДТП под Пермью погибли три человека, включая пятилетнюю девочку

В Пермском крае выясняют обстоятельства лобового столкновения двух иномарок, в котором погибли трое и пострадали еще пять человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД со смертельным исходом.

Источник: Российская газета

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, вчера вечером на автодороге «Пермь — Березники» на территории Добрянского муниципального округа автомобиль Renault Logan занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Mitsubishi. В аварии погибли три человека, одна из погибших — пятилетняя девочка. Еще пять человек, в том числе трое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы.

«Следователем следственного отдела по городу Добрянка по факту ДТП на трассе “Пермь — Березники” возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц», — сообщили в следственном управлении СК региона.

Сотрудники ГАИ и СК устанавливают причины столкновения. Назначены необходимые судебные экспертизы. Санкция части 5 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание на срок до семи лет лишения свободы.