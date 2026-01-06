В ДТП под Пермью погибли три человека, включая пятилетнюю девочку

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, вчера вечером на автодороге «Пермь — Березники» на территории Добрянского муниципального округа автомобиль Renault Logan занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Mitsubishi. В аварии погибли три человека, одна из погибших — пятилетняя девочка. Еще пять человек, в том числе трое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы.
«Следователем следственного отдела по городу Добрянка по факту ДТП на трассе “Пермь — Березники” возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц», — сообщили в следственном управлении СК региона.
Сотрудники ГАИ и СК устанавливают причины столкновения. Назначены необходимые судебные экспертизы. Санкция части 5 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание на срок до семи лет лишения свободы.