В ДТП под Пермью погибли три человека, включая пятилетнюю девочку

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, вчера вечером на автодороге «Пермь — Березники» на территории Добрянского муниципального округа автомобиль Renault Logan занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Mitsubishi. В аварии погибли три человека, одна из погибших — пятилетняя девочка. Еще пять человек, в том числе трое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы.