В ХМАО перекрыли дорогу из-за ДТП

«В связи с дорожно-транспортным происшествием на автомобильной дороге “Подъезд к г. Когалым” на пятом километре введено реверсивное движение транспортных средств», — сообщил в telegram-канал Управления автодорог Югры. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута, а также соблюдать требования дорожных знаков и сотрудников экстренных служб.