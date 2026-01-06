В ХМАО перекрыли дорогу из-за ДТП

Из-за аварии в ХМАО ограничили движение транспорта на междугородней трассе.
В ХМАО из-за аварии частично перекрыли дорогу на подъезде к Когалыму. На пятом километре трассы ввели реверсивное движение.
«В связи с дорожно-транспортным происшествием на автомобильной дороге “Подъезд к г. Когалым” на пятом километре введено реверсивное движение транспортных средств», — сообщил в telegram-канал Управления автодорог Югры. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута, а также соблюдать требования дорожных знаков и сотрудников экстренных служб.
Ранее URA.RU писало, что на 30-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск в произошла авария с погибшим. Столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ» и грузовой «КАМАЗ».