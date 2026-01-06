В Свердловской области за сутки произошло 9 пожаров, один мужчина погиб

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.
За прошедшие сутки спасательные подразделения главного управления МЧС России по Свердловской области ликвидировали девять пожаров, большинство из которых произошли в жилом секторе. При одном из возгораний в частном доме обнаружен погибший мужчина, при другом — сотрудникам МЧС удалось спасти человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«В поселке Троицкий по улице Урицкого горели личные вещи в частном жилом доме на площади 15 квадратов. В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни. Возгорание ликвидировано за 28 минут 9 специалистами и 2 единицами техники. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщили в ведомстве, подчеркнув одну из основных причин бытовых пожаров.
Помимо этого происшествия, спасатели оперативно потушили пожар в поселке Ертарский, где в частном доме загорелось перекрытие. В этом случае из горящего здания был спасен один человек. Работа заняла 3 минуты, на месте работали 5 специалистов. Еще один крупный пожар произошел в селе Калиновское, где огонь охватил частный дом и надворные постройки общей площадью 130 квадратных метров. На его ликвидацию ушло 70 минут, было задействовано 17 человек и 4 единицы техники. В Екатеринбурге на улице Пехотинцев горел мусор в неэксплуатируемом здании. Также за сутки спасатели один раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, где пострадал один человек. На водных объектах региона происшествий не зарегистрировано. Специалисты МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, особенно в предновогодний период.