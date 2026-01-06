В Свердловской области за сутки произошло 9 пожаров, один мужчина погиб

Помимо этого происшествия, спасатели оперативно потушили пожар в поселке Ертарский, где в частном доме загорелось перекрытие. В этом случае из горящего здания был спасен один человек. Работа заняла 3 минуты, на месте работали 5 специалистов. Еще один крупный пожар произошел в селе Калиновское, где огонь охватил частный дом и надворные постройки общей площадью 130 квадратных метров. На его ликвидацию ушло 70 минут, было задействовано 17 человек и 4 единицы техники. В Екатеринбурге на улице Пехотинцев горел мусор в неэксплуатируемом здании. Также за сутки спасатели один раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, где пострадал один человек. На водных объектах региона происшествий не зарегистрировано. Специалисты МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, особенно в предновогодний период.