Пожар потушили возле ТЦ «Яркомолл» в Иркутске

6 января в Иркутске возле ТЦ «Яркомолл» появился чёрный дым, люди начали публиковать фото и видео в социальных сетях.

Источник: МЧС РФ

6 января в Иркутске возле ТЦ «Яркомолл» появился чёрный дым, люди начали публиковать фото и видео в социальных сетях. Подробности корреспонденту irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС Иркутской области.

«Загорелся строительный мусор, в тушении принимали участие 9 человек, понадобилось 2 единицы техники. Уже всё оперативно потушили» — сообщили в пресс-службе.

На фотографиях очевидцев видно, что пожар был не далеко от недостроенного здания возле ТЦ.

Ранее irk.aif.ru сообщали о пожаре в ТЦ «Хамелеон» в городе Усолье-Сибирское. Тогда возгарание охватило примерно 120 квадратных метров. На тушение тогда прибыли 22 человека и 8 единиц техники.