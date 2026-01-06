Пожар потушили возле ТЦ «Яркомолл» в Иркутске

6 января в Иркутске возле ТЦ «Яркомолл» появился чёрный дым, люди начали публиковать фото и видео в социальных сетях. Подробности корреспонденту irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС Иркутской области.
«Загорелся строительный мусор, в тушении принимали участие 9 человек, понадобилось 2 единицы техники. Уже всё оперативно потушили» — сообщили в пресс-службе.
На фотографиях очевидцев видно, что пожар был не далеко от недостроенного здания возле ТЦ.
Ранее irk.aif.ru сообщали о пожаре в ТЦ «Хамелеон» в городе Усолье-Сибирское. Тогда возгарание охватило примерно 120 квадратных метров. На тушение тогда прибыли 22 человека и 8 единиц техники.