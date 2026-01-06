Ричмонд
Авиасбои на юге: В аэропортах Сочи и Краснодара задерживают десятки рейсов

В аэропортах Краснодарского края зафиксированы масштабные задержки авиарейсов. Согласно данным онлайн-табло, вылет и прилёт более 20 самолётов задерживается в воздушных гаванях Сочи и Краснодара.

В сочинском аэропорту возникли проблемы у 15 рейсов. Среди отложенных прибытий — самолёты из Батуми («Ред Вингс»), Орска («Икар»), Тюмени («Ютэйр»), Санкт-Петербурга («Уральские авиалинии», «Смартавиа»), Москвы («Уральские авиалинии», «Победа») и Казани («Северный ветер»). Вылеты по этим направлениям также перенесены. Рейс в Батуми вылетел с опозданием, в 07:57 по московскому времени.

В Краснодаре задерживаются рейсы на прилёт из Кутаиси («Ред Вингс»), Намангана («Узбекские авиалинии»), Антальи («Азимут») и Уфы («Аэрофлот»). Отложены также обратные вылеты в Наманган и Москву («Победа»). Кроме того, значительные задержки — в 20 и 17 часов — накоплены у рейсов в Батуми и Санкт-Петербург, которые должны были вылететь ещё 5 января.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки силами российской ПВО было перехвачено и уничтожено 129 украинских дронов над территорией страны. Наиболее интенсивные атаки пришлись на Брянскую область, где сбили 29 дронов, и Белгородскую область, где уничтожили 15 БПЛА.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

