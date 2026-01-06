В Ленобласти мужчина обстрелял машину скорой помощи

Это произошло на территории деревни Коваши. Неизвестный начал стрельбу в сторону автомобиля, в котором находились медики, спешившие на помощь пациентам. Сотрудники скорой были вынуждены покинуть машину. К счастью, пострадавших нет.
Розыском и задержанием стрелка занималась полиция в сотрудничестве с Росгвардией. По горячим следам злоумышленник был задержан, им оказался 52-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.
У него были изъято оружие: двустволка отечественного производства и нарезной карабин. Уголовное дело заведено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Выясняются все обстоятельства происшествия.