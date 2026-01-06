МЧС: Уровень воды в Енисее продолжает расти

По данным МЧС по Красноярскому краю, обстановка с подъемом воды в Енисейском муниципальном округе продолжает оставаться напряженной. В самом Енисейске на 6 января уровень воды составляет 1059 сантиметров, динамика в сутки оценивается приблизительно в +5 сантиметров.