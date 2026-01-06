Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: Уровень воды в Енисее продолжает расти

По данным МЧС по Красноярскому краю, обстановка с подъемом воды в Енисейском муниципальном округе продолжает оставаться напряженной. В самом Енисейске на 6 января уровень воды составляет 1059 сантиметров, динамика в сутки оценивается приблизительно в +5 сантиметров.

Источник: Российская газета

— Ожидается ухудшение гидрологической обстановки. В готовности находятся силы и средства федеральных и краевых спасателей, пожарных, полиции, администрации. Также в готовности находится аэромобильная группировка ГУ МЧС по краю и Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, — отметили в ведомстве.

Напомним, 29 декабря из-за ледяных заторов в Енисее резко поднялся уровень воды, в городе Енисейске был введен режим ЧС.

По данным на 6 января, в городе остаются затопленными 15 приусадебных участков, на двух участках автодорог образовались переливы.