МЧС: Уровень воды в Енисее продолжает расти

— Ожидается ухудшение гидрологической обстановки. В готовности находятся силы и средства федеральных и краевых спасателей, пожарных, полиции, администрации. Также в готовности находится аэромобильная группировка ГУ МЧС по краю и Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, — отметили в ведомстве.
Напомним, 29 декабря из-за ледяных заторов в Енисее резко поднялся уровень воды, в городе Енисейске был введен режим ЧС.
По данным на 6 января, в городе остаются затопленными 15 приусадебных участков, на двух участках автодорог образовались переливы.