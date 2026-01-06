Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Перми и Оренбурга объявили план «Ковёр»

Аэропорты Оренбурга и Перми временно ограничили приём и выпуск рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Оренбург. Аэропорт Пермь (Большое Савино). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — написал он.

К настоящему моменту ограничения в оренбургской воздушной гавани отменены — аэропорт вернулся к нормальному режиму работы.

Сегодня ночью временные ограничения вводились ещё в трёх аэропортах. Приём и выпуск самолётов из соображений безопасности ограничили воздушные гавани Самары, Ульяновска и Ярославля.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.