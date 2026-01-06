В аэропортах Перми и Оренбурга объявили план «Ковёр»

«Аэропорт Оренбург. Аэропорт Пермь (Большое Савино). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — написал он.
К настоящему моменту ограничения в оренбургской воздушной гавани отменены — аэропорт вернулся к нормальному режиму работы.
Сегодня ночью временные ограничения вводились ещё в трёх аэропортах. Приём и выпуск самолётов из соображений безопасности ограничили воздушные гавани Самары, Ульяновска и Ярославля.
