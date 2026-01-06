Поезда задерживаются после падения сбитого БПЛА На ж/д пути под Воронежем

«Движение уже восстанавливается», — написал он в телеграм-канале.
Пострадавших нет. Также неподалеку повреждён неназванный объект инфраструктуры.
Ранее один беспилотник сбили в Удмуртии. В регионе ввели угрозу атаки БПЛА.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше