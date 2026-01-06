Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезда задерживаются после падения сбитого БПЛА На ж/д пути под Воронежем

Несколько поездов задержаны после падения сбитого украинского беспилотника на железнодорожные пути в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Всё произошло ночью.

Источник: Life.ru

«Движение уже восстанавливается», — написал он в телеграм-канале.

Пострадавших нет. Также неподалеку повреждён неназванный объект инфраструктуры.

Ранее один беспилотник сбили в Удмуртии. В регионе ввели угрозу атаки БПЛА.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше