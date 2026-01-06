На Сахалине турист чудом остался жив после кровавого столкновения с острым ребром лыжи

Туристу разрезало голову на горнолыжном курорте на Сахалине. Видео © SHOT.
В результате столкновения металлический кант (острое ребро) лыжи товарища рассёк голову пострадавшего. У мужчины открылось сильное кровотечение. Спасатели оперативно доставили туриста в медпункт курорта, где ему оказали первую медицинскую помощь.
По последней информации, жизни пострадавшего ничего не угрожает, он находится на восстановлении. Сам турист пообещал впредь не пренебрегать защитным шлемом.
Ранее в Нальчике произошёл инцидент на горке, который мог закончиться трагически, но обошёлся благополучно благодаря мгновенной реакции одного из отдыхающих. Мужчина, спускавшийся на тюбинге, на большой скорости неожиданно увидел прямо на своём пути маленькую девочку, выбежавшую на склон. Столкновение было неизбежным, но катающийся сумел в последний момент подхватить ребёнка на руки, смягчив удар.
