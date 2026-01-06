На Сахалине турист чудом остался жив после кровавого столкновения с острым ребром лыжи

Ранее в Нальчике произошёл инцидент на горке, который мог закончиться трагически, но обошёлся благополучно благодаря мгновенной реакции одного из отдыхающих. Мужчина, спускавшийся на тюбинге, на большой скорости неожиданно увидел прямо на своём пути маленькую девочку, выбежавшую на склон. Столкновение было неизбежным, но катающийся сумел в последний момент подхватить ребёнка на руки, смягчив удар.