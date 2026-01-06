Правоохранители в Москве сорвали «голую» новогоднюю постановку

В Москве предотвратили показ спектакля с голыми актерами.
Полиция предотвратила показ новогодней постановки «НеДетская Елка 6» в московском баре Night Tran с голыми актерами и полным погружением (ЛГБТ признана в России экстремистской и запрещена на ее территории). Об этом сообщили telegram-каналы.
Сексуально-эротическое шоу было прервано вечером 5 января. Голые актеры собирались представить посетителям постановку с полным иммерсивным (то есть с участием самих зрителей в спектакле) погружением — голые актеры должны были раздевать своих гостей, пишет telegram-канал 112.
Отмечается, что спектакль поставлен Московским концептуальным театре режиссера Кирилла Ганина, который создает постановки с элементами эротики. Билет на «НеДетскую Елку 6» стоил от двух до пяти тысяч рублей.
Правоохранители задержали семерых организаторов. Их могут привлечь за мелкое хулиганство, подчеркивают в канале. Сообщается, что один из этих людей находился в России незаконно.