Массовые задержки в российских аэропортах: онлайн-табло, что известно к данному времени

Сбои парализовали авиасообщение: десятки рейсов задерживаются и отменяются.
На фоне продолжающихся сбоев в работе авиационной системы в российских аэропортах 6 января вновь зафиксированы массовые задержки и отмены рейсов. Крупнейшие воздушные гавани страны — от московского Шереметьево и петербургского Пулково до ключевых региональных узлов в Уфе, Казани, Оренбурге и Волгограде — сообщают о значительных корректировках расписания. Десятки самолетов прибывают с опозданием в несколько часов, а вылеты откладываются или отменяются, что влияет на тысячи пассажиров по всей стране. Подробнее — в материале URA.RU.
Оренбург.
6 января в оренбургский аэропорт запланировано прибытие семи пассажирских рейсов из Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи. Согласно данным табло, прилет воздушных судов ожидается в интервале с 14:25 до 19:45. Рейсы EO-2265 и N4−2265, следующие из Санкт-Петербурга, выполняются как совмещенные.
Уфа.
В международном аэропорту Уфы зафиксированы значительные изменения в расписании вылетов. Рейс UT-364 в Москву задержан более чем на шесть часов: отправление перенесено с 08:00 на 14:10. Рейс SU-2865 в Краснодар откладывается на два часа — с 12:45 до 14:45. Полет Y7−4011 в Норильск отменен. Кроме того, ряд рейсов, в том числе FV-6412 в Санкт-Петербург, значатся в расписании как совмещенные с другими рейсами. Согласно данным онлайн-табло, статусы остальных вылетов варьируются от «Ожидается» до «Регистрация завершена».
Казань.
В международном аэропорту Казани 6 января запланировано прибытие ряда рейсов, в том числе из Хургады, Стамбула и Москвы. Согласно данным онлайн-табло, самолеты ожидаются в период с 08:00 до 17:50. Отмечается, что рейс FV-6593 из Санкт-Петербурга выполняется в совмещенном формате. В вылетной программе зафиксированы задержки рейсов, следующих в Астрахань и Санкт-Петербург.
Пулково.
В петербургском аэропорту Пулково зафиксированы изменения в расписании рейсов. Рейс JU 125 в Белград отправился с задержкой и вылетел в 05:25 вместо запланированных 04:50. Рейс DP 509 в Краснодар также был задержан, фактическое время вылета составило 07:59 при плановом 06:55. Полеты по направлениям Термез рейс HH 752 и Ташкент рейс HH 748 отменены. Кроме того, ряд рейсов, в том числе FV 6581/SU 6581 в Пермь, обозначены в расписании как совмещенные с другими рейсами.
Рейс U6 388, следующий из Омска, задерживается более чем на четыре часа: новое время прибытия указано 11:38 вместо запланированных 07:15. Аналогичная ситуация с рейсом U6 652 из Барнаула, который ожидается в 09:55 вместо предусмотренных расписанием 08:00. Особенно значительная задержка зафиксирована у рейса YK 965 из Оша: его прибытие перенесено на 21:45 вместо первоначальных 09:45. Рейсы S7 2504 из Новосибирска, U6 106 из Иркутска, а также ряд других имеют на табло статус «Ожидается» с указанием скорректированного времени прибытия.
Жуковский.
Из сообщения следует, что задержаны рейсы на прилёт. В частности, рейс U6 2427 из Душанбе задерживается и ожидается в 09:55 вместо 07:30. Также задержан рейс SZ 338 из Душанбе — прибытие перенесено на 15:30 вместо 12:00. Рейс U6 2447 из Оша задержан до 20:40 вместо 19:00. Ещё один рейс, U6 8445 из Душанбе, задерживается до 10:35 вместо 08:45. Таким образом, задержки затрагивают несколько рейсов из Душанбе и Оша.
Волгоград.
На основе данных о рейсах на прилет задерживаются: DP 518 из Санкт-Петербурга прибыл в 10:00 вместо 18:20, DP 6970 из Москвы ожидается в 14:35 вместо 21:05, SU 1185 из Москвы прибыл в 08:55 вместо 21:45, а S7 5134 из Новосибирска ожидается в 11:05 вместо 22:00. Рейсы на вылет 06.01 имеют следующий статус: DP 6966 в Москву задерживается до 13:55, DP 6968 в Москву вылетает по расписанию в 17:00, DP 518 в Санкт-Петербург — по расписанию в 18:20, FV 6116 в Санкт-Петербург — в 18:35, DP 6970 в Москву — в 21:05, DP 182 в Москву — в 22:15. В предоставленных данных отсутствуют рейсы в Самару, Астрахань, Минск, Новосибирск на вылет и Волгоград.
Шереметьево.
В столичном аэропорту Шереметьево зафиксированы массовые корректировки в расписании прибывающих рейсов. Время прилета было изменено у 25 рейсов. В их числе, в частности, рейс SU 1306 из Новосибирска, который приземлился в 04:39 вместо запланированных 00:55; рейс SU 1482 из Красноярска, прибывший в 05:41 вместо 01:10; а также рейс SU 1456 из Кемерова, прибывший в 04:36 вместо предусмотренных расписанием 00:35.
Корректировки затронули и другие направления: из Сургута рейс SU 1512, прибытие в 04:55, Челябинска SU 1092, прибытие в 03:27, Екатеринбурга SU 1448, прибытие в 03:41) и Магнитогорска SU 1428, прибытие в 06:23. Существенная задержка зафиксирована у рейса N4 2127 из Омска, который прибыл в 06:11 вместо планируемых 01:55. В части вылетающих рейсов также произошли изменения. Время отправления рейса JU 139 в Белград было сдвинуто: самолет вылетел в 04:00 вместо 04:55. Кроме того, задержан рейс EO 2087 N4 2087 в Орск — его отправление перенесено на 18:10, а рейс N4 2105 в Калининград — на 18:35. Рейс SU 1014 в Калининград отменен.