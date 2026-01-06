Массовые задержки в российских аэропортах: онлайн-табло, что известно к данному времени

На основе данных о рейсах на прилет задерживаются: DP 518 из Санкт-Петербурга прибыл в 10:00 вместо 18:20, DP 6970 из Москвы ожидается в 14:35 вместо 21:05, SU 1185 из Москвы прибыл в 08:55 вместо 21:45, а S7 5134 из Новосибирска ожидается в 11:05 вместо 22:00. Рейсы на вылет 06.01 имеют следующий статус: DP 6966 в Москву задерживается до 13:55, DP 6968 в Москву вылетает по расписанию в 17:00, DP 518 в Санкт-Петербург — по расписанию в 18:20, FV 6116 в Санкт-Петербург — в 18:35, DP 6970 в Москву — в 21:05, DP 182 в Москву — в 22:15. В предоставленных данных отсутствуют рейсы в Самару, Астрахань, Минск, Новосибирск на вылет и Волгоград.