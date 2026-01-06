Ричмонд
В Воронежской области сбитый БПЛА упал на железнодорожные пути

В Воронежской области после падения сбитого украинского дрона на железнодорожные пути произошло нарушение графика движения поездов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«В результате падения сбитого БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких поездов. Движение уже восстанавливается», — отметил глава региона.

Пострадавших нет. В том же районе зафиксированы незначительные повреждения объекта инфраструктуры.

Согласно данным Министерства обороны РФ, опубликованным сегодня, 6 января, российскими системами ПВО за прошедшую ночь было уничтожено 129 украинских беспилотников над территорией России.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области на промышленном объекте возник пожар, вызванный падением фрагментов сбитого беспилотника.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше