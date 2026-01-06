В Воронежской области сбитый БПЛА упал на железнодорожные пути

«В результате падения сбитого БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких поездов. Движение уже восстанавливается», — отметил глава региона.
Пострадавших нет. В том же районе зафиксированы незначительные повреждения объекта инфраструктуры.
Согласно данным Министерства обороны РФ, опубликованным сегодня, 6 января, российскими системами ПВО за прошедшую ночь было уничтожено 129 украинских беспилотников над территорией России.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области на промышленном объекте возник пожар, вызванный падением фрагментов сбитого беспилотника.