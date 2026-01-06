На пожаре в Михайловском округе Приморья погиб мужчина

В поселке Новошахтинский Михайловского округа произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В результате происшествия погиб один человек — мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается. Его тело было обнаружено пожарными в процессе тушения. Об этом сообщили в МЧС Приморья.
Общая площадь пожара составила 18 квадратных метров. В настоящее время дознаватели проводят проверку, устанавливают точную причину пожара.
Специалисты обследуют место происшествия, опрашивают свидетелей и анализируют возможные версии случившегося.