На пожаре в Михайловском округе Приморья погиб мужчина

Спасатели устанавливают причины возгорания в многоэтажном доме поселка Новошахтинский.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Новошахтинский Михайловского округа произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В результате происшествия погиб один человек — мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается. Его тело было обнаружено пожарными в процессе тушения. Об этом сообщили в МЧС Приморья.

Общая площадь пожара составила 18 квадратных метров. В настоящее время дознаватели проводят проверку, устанавливают точную причину пожара.

Специалисты обследуют место происшествия, опрашивают свидетелей и анализируют возможные версии случившегося.