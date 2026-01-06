В Подольске при пожаре в квартире погибли три человека

«Вечером 5 января 2026 года произошло возгорание в одной из квартир в многоквартирном жилом доме на ул. Московской. В результате отравления продуктами горения погибли две женщины и один мужчина, проживающие в соседних квартирах, еще двое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение», — сказали в ведомстве.