В Амурской области задержались девять поездов после схода грузовых вагонов

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Девять пассажирских поездов дальнего следовании задерживаются после схода грузовых вагонов в Амурской области, сообщили в РЖД.

Источник: © РИА Новости

В понедельник на перегоне Гудачи — Гонжа участка Сковородино — Белогорск Забайкальской железной дороги (Амурская область) сошли 35 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке было приостановлено. РЖД во вторник открыли движение по одному пути.

«Напомним, 5 января на перегоне Гудачи — Гонжа в Амурской области произошёл сход вагонов грузового поезда, в связи с чем задерживаются поезда», — говорится в сообщении РЖД во вторник.

Это поезда: № 9 Владивосток — Москва, № 10 Москва — Владивосток, № 1 Владивосток — Москва, № 2 Москва — Владивосток, № 317 Благовещенск — Нижний Бестях, № 82 Тында — Благовещенск, № 375 Благовещенск — Чита, № 325 Хабаровск — Нерюнгри, № 326 Нерюнгри — Хабаровск.

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.

Железнодорожники принимают меры для восстановления движения в штатном режиме.

РЖД сообщали, что в настоящее время пассажиры поездов № 2 Москва — Владивосток и № 325 Хабаровск — Нерюнгри уже продолжили поездку поездом до пунктов назначения по маршрутам. Пассажиры поездов № 1 Владивосток — Москва и № 326 Нерюнгри — Хабаровск продолжат поездку по маршруту после пересадки из автобуса в поезд в ближайшее время.

Другие пассажирские поезда отправляются по своим маршрутам в реверсивном режиме по открытому пути.