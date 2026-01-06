В Амурской области задержались девять поездов после схода грузовых вагонов

РЖД сообщали, что в настоящее время пассажиры поездов № 2 Москва — Владивосток и № 325 Хабаровск — Нерюнгри уже продолжили поездку поездом до пунктов назначения по маршрутам. Пассажиры поездов № 1 Владивосток — Москва и № 326 Нерюнгри — Хабаровск продолжат поездку по маршруту после пересадки из автобуса в поезд в ближайшее время.