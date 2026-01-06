В Амурской области задержались девять поездов после схода грузовых вагонов

В понедельник на перегоне Гудачи — Гонжа участка Сковородино — Белогорск Забайкальской железной дороги (Амурская область) сошли 35 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке было приостановлено. РЖД во вторник открыли движение по одному пути.
«Напомним, 5 января на перегоне Гудачи — Гонжа в Амурской области произошёл сход вагонов грузового поезда, в связи с чем задерживаются поезда», — говорится в сообщении РЖД во вторник.
Это поезда: № 9 Владивосток — Москва, № 10 Москва — Владивосток, № 1 Владивосток — Москва, № 2 Москва — Владивосток, № 317 Благовещенск — Нижний Бестях, № 82 Тында — Благовещенск, № 375 Благовещенск — Чита, № 325 Хабаровск — Нерюнгри, № 326 Нерюнгри — Хабаровск.
Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.
Железнодорожники принимают меры для восстановления движения в штатном режиме.
РЖД сообщали, что в настоящее время пассажиры поездов № 2 Москва — Владивосток и № 325 Хабаровск — Нерюнгри уже продолжили поездку поездом до пунктов назначения по маршрутам. Пассажиры поездов № 1 Владивосток — Москва и № 326 Нерюнгри — Хабаровск продолжат поездку по маршруту после пересадки из автобуса в поезд в ближайшее время.
Другие пассажирские поезда отправляются по своим маршрутам в реверсивном режиме по открытому пути.