Гараж и автосервис потушили в Ростовской области

Пожары из-за неисправной проводки произошли в двух городах Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Первый пожар случился Волгодонске, в автосервисе на улице Степной. От искр вспыхнула кровля здания, в итоге выгорело 25 кв. метров. На месте от экстренной службы работали 12 человек, использовали четыре единицы техники.
Второе возгорание зафиксировали в Константиновске, на улице Баумана. В этом случае пламя на 28 кв. метрах ликвидировали в гараже. Работали шесть человек, использовалось две единицы техники.
Пострадавших не было. На эти происшествия пожарные выезжали 4 января, уточнили в МЧС.
Спасатели просят жителей региона следить за состоянием проводки. Не следует перегружать сеть и оставлять включенные приборы без присмотра. Нельзя использовать неисправное электрооборудование.
