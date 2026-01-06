Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гараж и автосервис потушили в Ростовской области

Пожары из-за неисправной проводки произошли в Волгодонске и Константиновске.

Источник: Комсомольская правда

Пожары из-за неисправной проводки произошли в двух городах Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Первый пожар случился Волгодонске, в автосервисе на улице Степной. От искр вспыхнула кровля здания, в итоге выгорело 25 кв. метров. На месте от экстренной службы работали 12 человек, использовали четыре единицы техники.

Второе возгорание зафиксировали в Константиновске, на улице Баумана. В этом случае пламя на 28 кв. метрах ликвидировали в гараже. Работали шесть человек, использовалось две единицы техники.

Пострадавших не было. На эти происшествия пожарные выезжали 4 января, уточнили в МЧС.

Спасатели просят жителей региона следить за состоянием проводки. Не следует перегружать сеть и оставлять включенные приборы без присмотра. Нельзя использовать неисправное электрооборудование.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.