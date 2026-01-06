Ричмонд
В Приморье рассказали о состоянии подростков, впавших в кому из-за алкоголя

Здоровью впавших в кому школьников в Приморье ничего не угрожает.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 6 янв — РИА Новости. Здоровью подростков, которые впали в кому после употребления алкоголя в Приморском крае, ничего не угрожает, один из детей уже выписан из медицинского учреждения, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.

В соцсетях появилась информация о том, что двое подростков были обнаружены без сознания после употребления алкоголя. По информации местных Telegram-каналов, школьники впали в кому.

«Были обнаружены без сознания. Детям оперативно была оказана вся необходимая медицинская помощь. На данный момент их здоровью ничего не угрожает. Один ребёнок уже выписан, второго в ближайшее время тоже выпишут», — сообщили в Минздраве.