Человек погиб при взрыве газа в Твери

В одной из квартир жилого дома в Твери произошло возгорание, в результате которого один человек погиб и еще двум потребовалась медицинская помощь. Предварительной причиной пожара стал взрыв бытового газа. Об этом во вторник, 6 января, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области.

Источник: РИА "Новости"

— Следователи незамедлительно выехали на место происшествия, произведен его тщательный осмотр. Исходя из обнаруженных на месте происшествия следов предварительной причиной возгорания стал хлопок бытового газа, произошедший в квартире по месту жительства погибшего мужчины, — говорится в сообщении.

Следователи совместно с сотрудниками МЧС России выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, а также опрашивают очевидцев. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, передает Telegram-канал ведомства.

4 января в квартире четырехэтажного дома в городе Первоуральске в Свердловской области произошел взрыв газа. После этого возникло возгорание, которое охватило три квартиры. Пожарным удалось спасти двух человек, еще пять жильцов эвакуировались самостоятельно. Позднее в медучреждения доставили трех человек — хозяйку квартиры и двух ее соседок.