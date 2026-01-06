Человек погиб при взрыве газа в Твери

В одной из квартир жилого дома в Твери произошло возгорание, в результате которого один человек погиб и еще двум потребовалась медицинская помощь. Предварительной причиной пожара стал взрыв бытового газа. Об этом во вторник, 6 января, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области.