11 пожаров потушили за сутки в Ростовской области

Донские спасатели за сутки выезжали на 11 пожаров и два ДТП.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 5 января 2026 года в Ростовской области потушили около десятка пожаров, а также потребовалась помощь на местах ДТП. Статистику публикует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Всего произошло 11 техногенных пожаров, погиб один человек, одного человека спасли. Спасатели также дважды выезжали на местах дорожных аварий, предварительно, пострадавших в этих случаях не было.

В общей сложности от МЧС за сутки задействовали 160 человек и 40 единиц техники.

Напомним, 4 января в двух городах региона потушили гараж и автосервис.

