11 пожаров потушили за сутки в Ростовской области

За сутки 5 января 2026 года в Ростовской области потушили около десятка пожаров, а также потребовалась помощь на местах ДТП. Статистику публикует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Всего произошло 11 техногенных пожаров, погиб один человек, одного человека спасли. Спасатели также дважды выезжали на местах дорожных аварий, предварительно, пострадавших в этих случаях не было.
В общей сложности от МЧС за сутки задействовали 160 человек и 40 единиц техники.
Напомним, 4 января в двух городах региона потушили гараж и автосервис.
