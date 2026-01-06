Пожилая красноярка поверила мошенникам и чуть не потеряла 700 тысяч

Правоохранителям поступила информация о том, что 71-летняя жительница краевого центра под предлогом обмена денежных купюр может передать мошенникам всю имеющуюся у нее наличность. К месту жительства пенсионерки прибыли оперативники уголовного розыска, которым по горячим следам удалось задержать таксиста, забравшего вещи и деньги у пожилой женщины.
Мужчина рассказал полицейским, что сразу заподозрил неладное, но бабушка категорически стояла на том, что вещи надо срочно передать родственникам, проживающим в другом городе, и никакие мошенники ее не обманывают.
«Когда в квартиру пожилой женщины позвонили сотрудники полиции, она долго отказывалась открывать и уж тем более не сознавалась в том, что передала деньги неизвестному. Оперативникам и следователю с трудом, но все же удалось убедить пенсионерку, что она стала жертвой злоумышленников, и все ее деньги уехали бы не на “обмен”, а прямо в карман аферистов», — рассказали в ГУ МВД России по региону.
Благодаря грамотным и своевременным действиям полицейских пенсионерке удалось сохранить финансы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Сейчас оперативники устанавливают всех лиц, причастных к попытке обмана жительницы Красноярска.