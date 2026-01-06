Пожилая красноярка поверила мошенникам и чуть не потеряла 700 тысяч

«Когда в квартиру пожилой женщины позвонили сотрудники полиции, она долго отказывалась открывать и уж тем более не сознавалась в том, что передала деньги неизвестному. Оперативникам и следователю с трудом, но все же удалось убедить пенсионерку, что она стала жертвой злоумышленников, и все ее деньги уехали бы не на “обмен”, а прямо в карман аферистов», — рассказали в ГУ МВД России по региону.