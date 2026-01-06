В Воронежской области восстановили движение поездов

По словам губернатора Александра Гусева, поезда были задержаны в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути. По данным ЮВЖД, были задержаны 10 пассажирских и один пригородный поезд.
«Движение поездов на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области восстановлено», — заявили в Telegram-канале управления Юго-Восточной железной дороги.
