ФСБ пресекла в Челябинской области деятельность экстремистской организации

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность экстремистского характера, которая осуществлялась жителем Челябинской области. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

По данным ведомства, фигурант размещал в открытом доступе в интернете материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Уточняется, что ранее, в декабре 2025 года, этот же человек был задержан по обвинению в хулиганстве.

Чаплынский межрайонный суд Херсонской области 10 декабря приговорил к 19 годам лишения свободы 61-летнего жителя города Каховки, который малярной краской писал на памятниках и остановках призывы к насилию по национальному признаку. Мужчина признан виновным по ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).