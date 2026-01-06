Видео: на трассе в Удмуртии произошло ДТП с разливом нефти

До этого в Ростовской области автомобиль с людьми разорвало пополам в серьезном ДТП. На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобили получили серьезные повреждения, а их детали в момент столкновения разлетелись по проезжей части. Кроме того, белая машина перевернулась и вылетела в кювет, приземлившись на крышу: у транспорта отлетела передняя часть.