Видео: на трассе в Удмуртии произошло ДТП с разливом нефти

На трассе в Удмуртии произошло ДТП с розливом нефти. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«По предварительной информации, во время движения у тягача отсоединился полуприцеп с цистерной, что привело к разливу нефтепродуктов», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что на место ДТП прибыли спасательные службы. В МЧС заявили, что в результате аварии пострадавших нет. Специалисты отметили, что угрозы попадания нефти в близлежащие водные объекты нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы города: к ликвидации последствий привлекли 35 человек и 15 единиц спецтехники.

До этого в Ростовской области автомобиль с людьми разорвало пополам в серьезном ДТП. На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобили получили серьезные повреждения, а их детали в момент столкновения разлетелись по проезжей части. Кроме того, белая машина перевернулась и вылетела в кювет, приземлившись на крышу: у транспорта отлетела передняя часть.