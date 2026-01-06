МВД заявило о задержании 16-летнего школьника в Бресте, ему грозит до 15 лет

В МВД отметили, что при школьнике в квартире и тайниках был найден и изъят особо опасный психотроп. Следователи завели уголовное дело. Несовершеннолетнему грозит до 15 лет лишения свободы. В ведомстве напомнили о том, что уголовная ответственность за наркосбыт наступает с 14 лет.