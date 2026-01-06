МВД заявило о задержании 16-летнего школьника в Бресте, ему грозит до 15 лет. Подробности рассказали в телеграм-канале Министерства внутренних дел.
Сотрудниками наркоконтроля Брестской области был задержан 16-летний учащийся одной из школ Бреста. Удалось установить, что фигурант примерно месяц работал курьером интернет-наркшопа. Он распространял «товар» среди своих знакомых через соцсети.
Кроме того, несовершеннолетний вовлекал в преступную деятельность своих друзей, предоставляя нанимателю их паспортные данные для получения очередной партии наркотиков. Но свои обязательства перед магазином десятиклассник не выполнял и оставлял себе всю выручку.
В МВД отметили, что при школьнике в квартире и тайниках был найден и изъят особо опасный психотроп. Следователи завели уголовное дело. Несовершеннолетнему грозит до 15 лет лишения свободы. В ведомстве напомнили о том, что уголовная ответственность за наркосбыт наступает с 14 лет.
