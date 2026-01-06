Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

54-летний пассажир автобуса пострадал в ДТП в центре Иркутска

Водитель автомобиля «Тойота Приус» потерял управление.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днём 6 января в центре Иркутска произошло дорожно транспортное происшествие с участием маршрутки. Авария случилась в 13:55 в районе дома по улице Ленина, 15.

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Тойота Приус» ехал по трамвайным путям улицы Ленина — со стороны улицы Горького в направлении улицы Дзержинского. В какой то момент автомобилист потерял контроль над авто, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Форд Куга», за рулём, которого был 74-летний водитель, и маршрутным автобусом № 23, которым управлял 50-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал 54-летний пассажир общественного транспорта.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас они проводят проверочные мероприятия: устанавливают все обстоятельства аварии и собирают необходимые материалы.

Ход и результаты проверки взяла на контроль прокуратура. Если в ходе разбирательства выявятся нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования — в том числе в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок.