54-летний пассажир автобуса пострадал в ДТП в центре Иркутска

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Тойота Приус» ехал по трамвайным путям улицы Ленина — со стороны улицы Горького в направлении улицы Дзержинского. В какой то момент автомобилист потерял контроль над авто, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Форд Куга», за рулём, которого был 74-летний водитель, и маршрутным автобусом № 23, которым управлял 50-летний мужчина.