54-летний пассажир автобуса пострадал в ДТП в центре Иркутска

Днём 6 января в центре Иркутска произошло дорожно транспортное происшествие с участием маршрутки. Авария случилась в 13:55 в районе дома по улице Ленина, 15.
По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Тойота Приус» ехал по трамвайным путям улицы Ленина — со стороны улицы Горького в направлении улицы Дзержинского. В какой то момент автомобилист потерял контроль над авто, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Форд Куга», за рулём, которого был 74-летний водитель, и маршрутным автобусом № 23, которым управлял 50-летний мужчина.
В результате ДТП пострадал 54-летний пассажир общественного транспорта.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас они проводят проверочные мероприятия: устанавливают все обстоятельства аварии и собирают необходимые материалы.
Ход и результаты проверки взяла на контроль прокуратура. Если в ходе разбирательства выявятся нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования — в том числе в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок.