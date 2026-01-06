Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону после ДТП в больнице скончался 4-летний ребенок

На 188 км. автодороги Ростов — Семикаракорск — Волгодонск 6 января произошло ДТП, в котором погибли два пассажира Hyundai Accent, включая 4-летнего ребенка.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобилем Hyundai Accent съехал на правую обочину, после чего в результате неуправляемого заноса совершил съезд с проезжей части влево с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пассажирка автомобиля погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи, а 4-летний ребенок скончался в больнице.

Травмы различной степени тяжести получили сам водитель и 6-летний ребенок.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.