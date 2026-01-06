На Дону после ДТП в больнице скончался 4-летний ребенок

Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.
По предварительным данным, 33-летний водитель автомобилем Hyundai Accent съехал на правую обочину, после чего в результате неуправляемого заноса совершил съезд с проезжей части влево с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пассажирка автомобиля погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи, а 4-летний ребенок скончался в больнице.
Травмы различной степени тяжести получили сам водитель и 6-летний ребенок.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.