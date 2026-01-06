Ричмонд
В Башкирии с начала 2026 года в пожарах погибли 4 человека

В Башкирии за первые дни 2026 года в пожарах погибли 4 человека.

Источник: Комсомольская правда

По данным госкомитета Башкирии по ЧС, с начала 2026 года в республике был зарегистрирован 71 пожар в которых погибло 4 человека и 5 человек получили травмы.

Чтобы не допустить трагедии, нужно соблюдать простые правила пожарной безопасности, напоминают в экстренных службах. В рамках профилактических обходов сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС ежедневно проводят инструктажи во всех районах республики.

— Противопожарная служба Госкомитета РБ по ЧС совместно с представителями муниципальных образований продолжают профилактическую работу по недопущению пожаров, — сообщили в пресс-службе ведомства.

