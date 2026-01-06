Под Дзержинском трактор перевернулся после столкновения с микроавтобусом. Подробности озвучили в телеграм-канале ГАИ Миноблисполкома.
В понедельник, 5 января, примерно в 11.40 на 24 километре автодороги Р-1 «Минск-Дзержинск» 57-летний житель Пуховичского района, находившийся за рулем микроавтобуса GAZ, ехал в сторону Дзержинска.
Согласно предварительным данным, в момент возникновения на дороге препятствия в виде трактора МТЗ в сцепке с прицепом — бочкой, за рулем которого находился 57-летний житель Дзержинского района, водитель микроавтобуса не снизил скорость и врезался в транспортное средство.
Под Дзержинском трактор перевернулся после столкновения с микроавтобусом, зацепив BMW. Фото: телеграм-канал ГАИ Миноблисполкома.
В ГАИ отметили, что от удара трактор с прицепом перевернулся на проезжую часть и причинил механические повреждения автомобилю BMW, которые ехал в попутном направлении в крайней левой полосе. За рулем находилась 44-летняя жительница Минска.
«В результате происшествия участники не пострадали. По факту ДТП проводится проверка», — отметили в ведомстве.
Тем временем сотрудники милиции спасли минчанина, который провалился под лед на Свислочи.
Ранее МВД заявило о задержании 16-летнего школьника в Бресте, ему грозит до 15 лет.
А еще мы собрали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.