Под Дзержинском трактор перевернулся после столкновения с микроавтобусом

Согласно предварительным данным, в момент возникновения на дороге препятствия в виде трактора МТЗ в сцепке с прицепом — бочкой, за рулем которого находился 57-летний житель Дзержинского района, водитель микроавтобуса не снизил скорость и врезался в транспортное средство.