Брат Салтанат Нукеновой получил перелом в Азербайджане

По его словам, инцидент произошел во время катания на лыжах. Айтбек разогнался и не успел затормозить, после чего упал и получил перелом ноги в двух местах со смещением. На место оперативно прибыли спасатели, которые доставили его в травмпункт, а затем в ближайшую больницу.
«Больница, рентгены, заключение — нужна операция… Коротко говоря, пока меня спускали с трассы до травмпункта и дальше до больницы, нога отекла, и пока отек в течение 3−5 дней не сойдет, оперировать нельзя. Как раз через четыре дня я уже буду в Астане, где все уже решено и подготовлено. В общем, в итоге все хорошо, немного болит, скоро операция, а пока замедление меня на неопределенный срок, что тоже хорошо. Тем более вокруг меня было столько замечательных людей и друзей, которые не отходили от меня ни на шаг и не давали грустить. Наши друзья — наше богатство!», — говорится в публикации..
Айтбек также отметил, что сейчас его состояние оценивают как стабильное, он ожидает оперативного лечения и восстановления.
В комментариях подписчики и друзья пожелали Айтбеку скорейшего выздоровления и успешной операции.
«Это же очень больно, а вы улыбаетесь. Вы очень терпеливый и сильный. Пусть все максимально легко пройдет и вы быстро восстановитесь. Посылаю вам лучики света и поддержки».
«Скорейшего выздоровления, пусть операция пройдет успешно. Желаю, чтобы побыстрей встали на ноги».
«Скорейшего вам выздоровления!», — пишут пользователи.
