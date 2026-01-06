Брат Салтанат Нукеновой получил перелом в Азербайджане

«Больница, рентгены, заключение — нужна операция… Коротко говоря, пока меня спускали с трассы до травмпункта и дальше до больницы, нога отекла, и пока отек в течение 3−5 дней не сойдет, оперировать нельзя. Как раз через четыре дня я уже буду в Астане, где все уже решено и подготовлено. В общем, в итоге все хорошо, немного болит, скоро операция, а пока замедление меня на неопределенный срок, что тоже хорошо. Тем более вокруг меня было столько замечательных людей и друзей, которые не отходили от меня ни на шаг и не давали грустить. Наши друзья — наше богатство!», — говорится в публикации..