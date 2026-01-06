У телебашни в Ташкенте перевернулся грузовик: в соцсетях появилось видео ДТП

На опубликованных видео видно, что грузовик оказался на боку на проезжей части, движение на участке дороги затруднено. Официальной информации о пострадавших, а также о точных обстоятельствах происшествия на данный момент нет.
Судя по видео и обстановке на месте ДТП, можно предположить, что грузовик не успел вовремя затормозить перед остановившимися впереди автомобилями, которые пропускали пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Не исключено, что причиной аварии могла стать техническая неисправность тормозной системы.
Однако стоит подчеркнуть, что данная версия не подтверждена официально. Точные причины ДТП, а также информация о возможных пострадавших будут известны после комментариев правоохранительных органов. Как только появятся официальные данные, мы сообщим подробности.