«Получали взятки более 10 лет, сумма превысила 1,2 млн рублей». Генпрокуратура Беларуси раскрыла детали уголовного дела в отношении трех руководителей страховых компаний

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении трех должностных лиц, которые занимали должности руководителей страховых компаний. Им было инкриминировано получение взяток в особо крупном размере. При этом одному из них было дополнительно вменено в вину хищение денег мошенническим путем в крупном размере.