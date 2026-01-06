«Получали взятки более 10 лет, сумма превысила 1,2 млн рублей». Генпрокуратура Беларуси раскрыла детали уголовного дела в отношении трех руководителей страховых компаний

В Беларуси три руководителя страховых пойдут под суд за взятки в 1,2 млн рублей. Подробности рассказали в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении трех должностных лиц, которые занимали должности руководителей страховых компаний. Им было инкриминировано получение взяток в особо крупном размере. При этом одному из них было дополнительно вменено в вину хищение денег мошенническим путем в крупном размере.
Из материалов дела следует, что фигуранты, действую независимо друг от друга, на протяжении длительного времени (более десяти дет) с единым умыслом, принимали от представителя иностранной коммерческой фирмы, которая занималась оказанием сервисных услуг в части предоставления застрахованным лицам медицинской помощи за рубежом, деньги в качестве взятки.
В Генпрокуратуре заметили, что взятки передавались за возможность сотрудничества с белорусскими страховщиками и преимущественное отношение к данной иностранной организацией.
«Совокупная сумма дохода, полученного обвиняемыми преступным путем, превысила 1,2 млн рублей», — заметили в ведомстве.
Вместе с тем один из обвиняемых, находясь в должности советника генерального директора страховой компании, через обман и злоупотребление доверием завладел чужими деньгами на сумму примерно 29 000 рублей.
«Взяткодатель освобожден от уголовной ответственности в связи с добровольным сообщением о содеянном и активной помощью в раскрытии и расследовании преступления», — обратили внимание в Генеральной прокуратуре.
На имущество фигурантов, стоимость которого кратно превысила доход, который был получен преступным путем, был наложен арест.
