Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на семейную пару в Перми

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на конфликт с избиением супругов в Перми, который произошел после дорожной ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Напомним, инцидент случился 29 декабря. На улице Сибирской женщина за рулем автомобиля попросила другого водителя освободить проезд, так как его машина мешала движению. В ответ мужчина повел себя агрессивно. После словесного конфликта пермячка показала ему неприличный жест и попыталась уехать.

Однако водитель решил ее преследовать и врезался в автомобиль женщины. Когда она вышла из машины, мужчина напал на нее, а затем избил ее мужа.

Супруга пострадавшей доставили в больницу. Врачи выявили у него переломы костей лица, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

4 января в Следственном комитете по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». После этого Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Денису Головкину доложить о ходе расследования и его итогах.