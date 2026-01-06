Ричмонд
Глава СКР затребовал доклад о расследовании гибели самарского блогера в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о смерти уроженки Самары, блогера Юлии Бурцевой.

Источник: Коммерсантъ

Глава ведомства затребовал доклад. Отчет в центральном аппарате по этому вопросу представит руководитель Главного следственного управления СК Москвы Дмитрий Беляев. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Юлия Бурцева умерла в московской больнице 4 января. Перед этим она прилетела из Италии, где жила с мужем-иностранцем, в Москву, чтобы увеличить ягодицы в частной местной клинике. После этого состояние блогера ухудшилось, ее госпитализировали, и она умерла от анафилактического шока.

В понедельник, 5 января, было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Обвинение предъявлено сотруднице клиники, которая проводила процедуру. Обвиняемой оказалась уроженка Таджикистана. Ей грозит три года лишения свободы.