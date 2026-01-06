Глава СКР затребовал доклад о расследовании гибели самарского блогера в Москве

Юлия Бурцева умерла в московской больнице 4 января. Перед этим она прилетела из Италии, где жила с мужем-иностранцем, в Москву, чтобы увеличить ягодицы в частной местной клинике. После этого состояние блогера ухудшилось, ее госпитализировали, и она умерла от анафилактического шока.