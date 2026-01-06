ПВО сбила шесть украинских дронов над Костромской областью и Удмуртией

«Шестого января т.г. в период с 8:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Костромской области и один БПЛА — над территорией Республики Удмуртия», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше