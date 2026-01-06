Ричмонд
ПВО сбила шесть украинских дронов над Костромской областью и Удмуртией

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили с 8.00 до 13.00 мск шесть украинских беспилотников над Костромской областью и Удмуртией, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Шестого января т.г. в период с 8:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Костромской области и один БПЛА — над территорией Республики Удмуртия», — говорится в сообщении.

