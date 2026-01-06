Ричмонд
В воинской части под Костромой произошел пожар при атаке БПЛА

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что во время ночной атаки БПЛА в Нейском районе «при падении обломков в одной из воинских частей возникло возгорание». По словам чиновника, сейчас пожар уже потушен. Утром в связи с последствиями атаки губернатор собрал экстренное совещание с участием силовых структур и поручил подготовить медслужбы к работе. В частности, сообщалось о «подготовке к работе при необходимости санитарной авиации».

Источник: РИА "Новости"

В результате налета БПЛА в нескольких зданиях в воинской части повреждены стекла, сообщил Сергей Ситников. Других подробностей о последствиях атаки он не привел. При этом сообщается, что для жителей южной части Неи организован пункт временного размещения.

«В нем могут быть размещены до 1200 человек. Есть возможности для ночлега», — указано в сообщении в Telegram-канале губернатора. Пока что в ПВР прибыли только 30 человек, их обеспечили водой и горячим питанием.

Глава региона подчеркнул, что «на территории, где были ликвидированы беспилотники, оперативные службы продолжают обследование», местных жителей сюда пока не допускают.

