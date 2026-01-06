В Твери завели дело после взрыва газа в доме

ТВЕРЬ, 6 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после хлопка газа в многоквартирном доме в Твери, в результате которого один человек погиб, еще двоим понадобилась медпомощь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.