«Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.
В Твери завели дело после взрыва газа в доме
ТВЕРЬ, 6 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после хлопка газа в многоквартирном доме в Твери, в результате которого один человек погиб, еще двоим понадобилась медпомощь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.