18-летний житель Снежинска отдал мошенникам все родительские деньги

На его электронную почту пришло письмо, имитирующее официальное уведомление от Единого портала государственных услуг. Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, в сообщении говорилось о якобы совершенном взломе личного кабинета, а для «восстановления доступа» предлагалось связаться по номеру телефона.
«Как только юноша набрал номер, в игру вступили лжесотрудники правоохранительных органов. Они использовали тактику запугивания: заявили, что со счетов его родителей уже зафиксированы переводы в пользу вооруженных сил недружественного государства. Чтобы избежать обвинений в госизмене и “обезопасить” оставшиеся дома наличные деньги, аферисты убедили парня срочно их “задекларировать”», — раскрывает схему полиция региона.
Молодой человек собрал в доме накопления родителей — более 1 миллиона 200 тысяч рублей — и перевел всю сумму на счета, указанные злоумышленниками. Только после завершения транзакций снежинец осознал, что стал жертвой обмана.
Следователями Снежинска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).