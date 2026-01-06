18-летний житель Снежинска отдал мошенникам все родительские деньги

«Как только юноша набрал номер, в игру вступили лжесотрудники правоохранительных органов. Они использовали тактику запугивания: заявили, что со счетов его родителей уже зафиксированы переводы в пользу вооруженных сил недружественного государства. Чтобы избежать обвинений в госизмене и “обезопасить” оставшиеся дома наличные деньги, аферисты убедили парня срочно их “задекларировать”», — раскрывает схему полиция региона.