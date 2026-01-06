Ричмонд
Воронежец чудом избежал столкновения с бетонными блоками при катании на тюбинге

Воронежец во время катания на тюбинге с горки едва не врезался в бетонные блоки. Как рассказал сам парень в социальных сетях, в конце склона он заметил мужчину с семьей, который пытался остановить летящую «ватрушку».

Эта реакция сначала показалась странной, но смысл жеста оказался понятен. Парень успел перенаправить «ватрушку» в сторону и избежать лобового столкновения с преградой.

«Возможно, этим он спас мне жизнь. Просто еще раз хочу сказать спасибо таким людям, которые рискуя своей безопасностью, помогают другим», — написал воронежец в посте, опубликованном сегодня в сообществе «Мой и твой Воронеж».

Все произошло на пионерской горке в Центральном парке накануне. Воронежцам тем временем напоминают, что катание в необорудованных местах может привести к трагедии. Особенно в темное время суток. Под снегом могут скрываться неровности и разного рода преграды.